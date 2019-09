La Gazzetta dello Sport: "Brutta Atalanta"

Debutto shock per i nerazzurri di mister Gasperini che alla loro prima uscita nell'Europa dei grandi subiscono una dura lezione dalla Dinamo Zagabria, che si impone per 4 a 0, in una partita mai in discussione. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in taglio laterale, titola: "Brutta Atalanta". La prima nerazzurra in Champions non è stata come tutti i tifosi bergamaschi sognavano, e anche il commento del tecnico orobico non lascia spazio a dubbi: "Ci hanno fatti neri...".