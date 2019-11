© foto di stefano tedeschi

Taglio basso di prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato alla delicata situazione in casa Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che spedisce la squadra in ritiro punitivo dopo la sconfitta di Roma. Il quotidiano titola: "Bufera Napoli". E arriva lo scontro con mister Ancelotti, che non gradisce la soluzione estrema e lo dichiara apertamente in conferenza stampa: "Mi adeguo, però non sono d'accordo". Una vittoria contro il Salisburgo potrebbe dare la qualificazione agli azzurri.