© foto di stefano tedeschi

E' il buio più profondo in casa Sampdoria, e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio basso: "Buio Sampdoria. Idea De Biasi". Ieri è stato risolto il contratto tra il tecnico Eusebio Di Francesco e la società, dunque ora è caccia ad un nuovo allenatore. Dopo il blitz del Milan su Stefano Pioli i blucerchiati stanno vagliando l'idea che porta a Gianni De Biasi. Nel frattempo squadra affidata all'ex capitano Angelo Palombo. E non arrivano segnali positivi neanche dal fronte societario: il gruppo che faceva riferimento a Gianluca Vialli si è ritirato dalla trattativa per l'acquisizione del club.