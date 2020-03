La Gazzetta dello Sport: "C'è anche l'idea dei playoff: possibile torneo tra le prime 4"

Ieri è andato in scena il Consiglio Federale. Confermato lo stop ai campionati fino al prossimo 3 aprile. Due ipotesi: o si riprende e si chiude il 31 maggio oppure stop definitivo. In caso di stop definitivo cosa accadrà? "C'è anche l'idea dei playoff: possibile torneo tra le prime 4" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Tre, al momento, le ipotesi: assegnazione dello Scudetto in base all'attuale classifica, introduzione di playoff e di layout, oppure nessuna assegnazione con i posti UEFA decisi dalla posizione in classifica attuale.