La Gazzetta dello Sport: "C'è mezzo Toro fuori uso"

© foto di stefano tedeschi

Questa sera andrà in scena il ritorno del preliminare di Europa League tra Torino e Debrecen, con i granata forti del 3 a 0 dell'andata e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio alto titola: "C'è mezzo Toro fuori uso". I granata si presenteranno in Ungheria con gli uomini contati: sono tanti gli indisponibili in casa Torino, e così mister Mazzarri dovrà fare appello a tutti i suoi effettivi, per difendere un risultato più che positivo come quello ottenuto all'andata.