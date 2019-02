© foto di Luca Bargellini

Anticipo del venerdì in Serie A per l'Inter di Luciano Spalletti attesa in casa del Cagliari. Di questo parla La Gazzetta dello Sport nel box sulla sua prima pagina dal titolo: "L'Inter a Cagliari. Il Ninja e Barella giganti al centro". "Il belga e il talento rossoblù - si legge -, potrebbero, in futuro giocare assieme"