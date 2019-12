La Gazzetta dello Sport: "Cagliari show in rimonta"

© foto di stefano tedeschi

"Cagliari show in rimonta", questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport stamane. E' stato un posticipo entusiasmante quello andato in scena ieri sera alla Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa si sono imbattuti in una Sampdoria che ha di colpo ritrovato il suo potenziale offensivo e che al settantesimo conduceva per 3 a 1 grazie alle reti di Quagliarella (doppietta) e Ramirez. Poi si sveglia Joao Pedro che riporta tutto in parità e a tempo scaduto è il neo entrato Alberto Cerri a segnare di testa la rete del definitivo 4 a 3, Il Cagliari continua a volare e resta al quarto posto in classifica.