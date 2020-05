La Gazzetta dello Sport, Cairo carica il Toro: "Avevo dubbi, ora in campo con l'elmetto"

vedi letture

"Avevo dubbi, ora in campo con l'elmetto", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale, riservato alle parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, che a lungo aveva criticato il ritorno in campo nel corso degli ultimi mesi, ma che ora è pronto a rituffarsi sul campo: "Avevo dei dubbi sulla ripresa, ora in campo tutti uniti ed affamati".