La Gazzetta dello Sport: "Cairo in campo: 'Ho dubbi sulla ripartenza'"

"Cairo in campo: 'Ho dubbi sulla ripartenza'", titola La Gazzetta dello Sport. Torna a parlare il presidente del Torino Urbano Cairo, che dichiara: "Ho dubbi sulla ripartenza, non si può finire il 20 agosto". "La ripartenza è una cosa abbastanza complicata, anche perché il calcio è uno sport di contatto. Pensiamo solo a cosa succede in area di rigore prima di un calcio d'angolo... E poi come si fa a chiudere un campionato il 20 agosto? Ai giocatori vuoi dare due/tre settimane di vacanze? E poi serve un mese di preparazione, che vorrebbe dire iniziare a metà ottobre", il pensiero del numero uno granata.