La Gazzetta dello Sport: "Calcio in pressing sul Governo. Senza aiuti collassa tutto"

Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Calcio in pressing sul Governo. Senza aiuti collassa tutto". Ieri nuovi contatti per cercare di strappare un sostegno, almeno indiretto, con la sospensione dei versamenti fiscali. Alla fine della giornata si è mosso qualcosa, difficile immaginare un intervento immediato nel cosiddetto decreto "ristoro" che sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri e che prevede però interventi "sportivi" solo alla base della piramide. Il ministro dell'economia Gualtieri avrebbe però espresso a Gravina l'impegno per un intervento in sede di Legge di Bilancio, ormai alle porte.