© foto di stefano tedeschi

Spazio anche per il Napoli sotto il titolo centrale de La Gazzetta dello Sport: "Callejon e Mertens preparano lo sgarro". Si avvicina la sfida tra Juventus e Napoli e i due attaccanti azzurri Josè Maria Callejon e Dries Mertens si trovano a meraviglia sin dai tempi di Sarri e a Firenze hanno dimostrato di essere già in forma campionato. Entrambi sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma giocano con allegria, divertendosi e facendo divertire. E ora tentano lo sgambetto alla Juventus, impresa sempre difficile, ma non impossibile per quanto visto alla prima giornata.