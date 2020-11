La Gazzetta dello Sport: "Champions, Conte è entrato nella storia dalla porta sbagliata"

vedi letture

"Champions, Conte è entrato nella storia dalla porta sbagliata" scrive Luigi Garlando sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Primo ko interno per l'Inter contro il Real Madrid, prima volta che i nerazzurri non vincono una delle prime quattro gare dei gironi di Champions: Conte ha scelto di entrare nella storia ma dalla parte sbagliata. "Quando si perde la colpa è di tutti ma Conte ha perso un po' più degli altri". Manca furore e non basta denunciarlo ma bisogna saper caricare la squadra. Vidal ha compromesso la partita, proprio il cileno voluto fortemente dal tecnico. Infine, all'Inter manca qualità, meglio se fosse arrivata dal mercato, visto il comando del gioco del Real, sin dai primi minuti, anche senza Ramos e Benzema.