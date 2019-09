Erano stati annunciati tagli importanti nella lista Champions della Juventus, a causa degli "esuberi" difficili da piazzare, e così è stato. Se dietro a dare forfait è stato Giorgio Chiellini a causa dell'infortunio al ginocchio occorsogli in allenamento, per il quale è stato operato ieri con successo in Austria, e davanti era facilmente intuibile come il sacrificato sarebbe stato il croato Mario Mandzukic, escluso anche dalle prime di campionato, a centrocampo è arrivata la sorpresa: resta fuori Emre Can. E La Gazzetta dello Sport titola: "Champions Juve: fuori Emre Can"