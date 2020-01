La Gazzetta dello Sport: "Che SPALlata all'Atalanta"

© foto di stefano tedeschi

"Che SPALlata all'Atalanta", è il titolo in taglio alto su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato all'ultimo posticipo della prima giornata di ritorno, con la SPAL che fa il colpaccio in casa dell'Atalanta, superando gli orobici in rimonta per 2 a 1. Alla rete di Ilicic risponde Petagna, mentre il gol da tre punti è a firma di Valoti, con una bella azione personale. Ora la SPAL di porta in penultima posizione, lasciano il Genoa in fondo alla classifica, mentre l'Atalanta vede la Roma ed il quarto posto allontanarsi.