La Gazzetta dello Sport: "Chiesa, perché il Milan ha Fede"

vedi letture

"Chiesa, perché il Milan ha Fede", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso. Il Milan sogna il grande colpo Federico Chiesa per rinforzare l'attacco a disposizione di mister Pioli. Il prezzo chiesto dalla Fiorentina è in calo ed il Milan potrebbe a breve contare sulla liquidità proveniente dall'uscita di Lucas Paquetà: e con i viola Paolo Maldini sta parlando anche di Milenkovic, che vorrebbe come primo rinforzo per la difesa.