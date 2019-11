© foto di stefano tedeschi

Taglio alto de La Gazzetta dello Sport dedicato a Federico Chiesa ed al suo futuro. L'esterno classe 1997 della Fiorentina a giugno prossimo lascerà i colori viola e la rosea titola: "Chiesa vota Juve". La sfida sul mercato è tra Inter e Juventus, con i bianconeri che al momento sono in vantaggio nel gradimento dell'esterno. Al momento il suo prezzo è sceso ed è lontano dai 70 milioni chiesti in estate: Chiesa non è più in pole nella lista della spesa, superato da Dejan Kulusevski.