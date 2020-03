La Gazzetta dello Sport: "Cholo, fuori i campioni"

"Cholo, fuori i campioni ", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso a proposito dell'impresa dell'Atletico Madrid, che ieri sera ha espugnato Anfield Road ai tempi supplementari, eliminando così i campioni in carica del Liverpool. I ragazzi di Jurgen Klopp prima passano in vantaggio con Wijnaldum, portando la sfida oltre al novantesimo, poi con Firmino trovano la rete che li porterebbe ai quarti: ma si scatena Llorente che con una doppietta spegne i sogni inglesi, regalando il passaggio del turno al Cholo Simeone. Chiude i conti Alvaro Morata, che fissa il punteggio sul 3 a 2 per i biancorossi.