La Gazzetta dello Sport: "Clausola Lautaro: al Barça restano 7 giorni. Countdown Inter"

vedi letture

"Clausola Lautaro: al Barça restano solo 7 giorni. L'Inter nel futuro. Countdown Inter" scrive La Gazzetta dello Sport a pagina 10 della sua edizione odierna. Futuro in nerazzurro per El Toro? Tanto rumore per nulla? I catalani devono prima incassare tanto per trovare i 90 milioni cash: difficile farlo in fretta. E Martinez non fa pressioni.