La Gazzetta dello Sport: "Club irritati dalla Lazio. A rischio l'intera Serie A"

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi si occupa del caso tamponi in casa Lazio. L'obiettivo della Procura Federale è verificare eventuali infrazioni al protocollo e alle norme sulla necessità dell'isolamento per i positivi: "Se appurate - si legge all'interno della rosea - scatterebbero sanzioni sportive e non solo. Sul primo fronte sono anche le altre società a pretendere chiarezza: oggi è forte il risentimento dei club (i top in testa) nei confronti della Lazio". Dopo quanto è successo, la grande maggioranza delle società ha cambiato idea: serve un sistema unico per tutta la A. Una questione che i club vogliono affrontare per evitare altri casi di difformità e per ricreare un clima di stabilità: "Ne va dell'attendibilità e del regolare proseguimento del campionato", commenta il quotidiano.