© foto di WilMan

I tifosi della Fiorentina possono stare tranquilli. Se quel che il nuovo proprietario ha detto sarà realtà. La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, dedica un articolo ai viola e, in particolare, a uno dei loro calciatori più rappresentivi: "Messere Commisso. Rocco: 'Chiesa? Alla Fiorentina al 99%'. Bagno di folla al Calcio Storico. L'idea De Rossi piace, e a pranzo spunta Passarella", il titolo scelto per spiegare la giornata del club toscano e la voglia di mantenere il gioiellino dell'Under 21 ancora in squadra.