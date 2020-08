La Gazzetta dello Sport: "Conte fa centro. Kanté e Vidal per un'Inter da Scudetto"

"Conte fa centro. Kanté e Vidal con Barella per un'Inter da Scudetto" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Manovre di mercato in casa interista. Niente Tonali, i nerazzurri si concentrano su altri obiettivi. Conte vuole Kanté dal Chelsea e Vidal dal Barcellona. Col campione del mondo e l’ex pupillo cileno Antonio avrebbe la mediana dei sogni Arturo è pronto a liberarsi dal Barcellona, ma serve vendere per puntare al francese.