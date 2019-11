Antonio Conte non indietreggia ma prosegue dritto per la sua strada: "No, non mi accontento. Sono all'Inter per cambiare le cose" le parole del tecnico nerazzurre riportate nel taglio alto della Gazzetta dello Sport. Conte sempre all'attacco: "Le mie parole? Il club in privato mi ha dato ragione". Oggi alle 18 contro il Verona riparte dalla coppia infallibile Lukaku-Lautaro Martinez.