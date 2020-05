La Gazzetta dello Sport: "Conte, pensiero fisso: il decreto scudetto"

"Conte, pensiero fisso: il decreto scudetto", titola in taglio laterale, dedicato ad Antonio Conte ed alla sua Inter, La Gazzetta dello Sport. Il tecnico nerazzurro è arrivato in nerazzurro esattamente un anno fa, il 28 maggio 2019, ed il pensiero fisso è rimasto sempre uno: avvicinare la sua Inter allo scudetto. Il progetto si è arenato qualche mese fa, non per colpa sua ma per via dello stop improvviso dovuto al Coronavirus. I programmi per i prossimi dodici mesi sono però chiari.