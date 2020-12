La Gazzetta dello Sport: "Conte punta la vetta per Natale. Napoli, altra prova di immaturità"

"Conte punta la vetta per Natale. Napoli, altra prova di immaturità" è l'analisi de La Gazzetta dello Sport sul big match Inter-Napoli terminato con l'1-0 dei nerazzurri. L’ipotesi di passare il Natale più in alto di tutti per l'Inter diventa concreta: Spezia e Verona sono incroci più leggeri rispetto a quelli che affronterà Pioli, ovvero Sassuolo e Lazio. Il Napoli ci ha provato con coraggio e con buone idee (costruzione a 3), ma è come se si fosse accontentato di tenere il centro del ring invece di cercare il pugno del k.o. Leggerezza imperdonabile. Come quella di Insigne, espulso nel momento cruciale del match per una parolaccia. E’ in momenti del genere che riconosci il grande capitano. Non solo dai destri a giro. Dopo la sconfitta col Milan, un’altra prova d’immaturità per una squadra che potrebbe tutto.