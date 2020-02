La Gazzetta dello Sport: "Conte, rimonta scudetto in quattro mosse"

vedi letture

"Conte, rimonta scudetto in quattro mosse" titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale. L'Inter domani debutta in Europa League ma il tecnico Antonio Conte sta studiando le mosse per recuperare punti alla Juventus in campionato e restare in corsa per lo scudetto fino alla fine del campionato. La prima mossa sarà quella di sorprendere gli avversari con alcune novità: lo spartito iniziale è ora conosciuto dagli avversari. Poi la valorizzazione di Eriksen ed il recupero degli infortunati, da Sensi ad Handanovic. Poi il salto di livello nei big match contro le squadre al top della classifica.