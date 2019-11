© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone in primo piano l'Inter ed il suo tecnico, titolando: "ConteLab". Taglio basso dedicato infatti ad Antonio Conte, con la rosea che ha intervistato i suoi collaboratori per carpirne qualche segreto. "Il mister è un perfezionista. Ci chiede di proporre le soluzioni a tutti i problemi", le parole dei suoi assistenti. Uno staff di assoluto livello sempre al fianco del tecnico dell'Inter, che non lascia nulla al caso, curando i minimi particolari.