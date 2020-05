La Gazzetta dello Sport contro l'ultima ipotesi di Gravina per la Serie A: "Follia algoritmo"

Nella giornata di ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto sapere che la Serie A si affiderà ad un algoritmo nel caso in cui ci fosse un nuovo stop, come piano C. "Follia algoritmo", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport, schierandosi contro a questa idea e specificando come tale calcolo matematico entrerà in gioco solo se si fermerà nuovamente il campionato.