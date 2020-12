La Gazzetta dello Sport: "Coppa e campionato, Pioli si riprende il Milan e vuole tutto"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spaizo ai rossoneri con il titolo seguente: "Coppa e campionato, Pioli si riprende il Milan e vuole tutto". Con una vittoria sul Celtic (insieme a quella del Lille) sarà qualificato e potrà dedicarsi alla fuga in campionato. La squadra si è dimostrata intercambiabile, affiatata e attrezzata per punrare al doppio traguardo e non deve porsi limiti. La storia che oggi scrive Pioli è di riscatto, orgoglio, gloria e immagine. Andare avanti significherebbe un Milan più ricco: di esperienze e di denaro.