© foto di stefano tedeschi

"Coppa Italia, tutta la rabbia di Piatek-Belotti", questo il titolo in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport odierna, dedicato al quarto di finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera tra Milan e Torino. Una sfida che vedrà in campo due attaccanti in cerca di riscatto e pieni di rabbia: Piatek che giocherà pur essendo sul mercato e Belotti che è reduce dalla dura scoppola subita dall'Atalanta. Una sfida nella sfida, alla ricerca di un posto in semifinale.