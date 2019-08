© foto di WilMan

"Gioco a incastro. Correa, il Milan tenta il rilancio. Atletico in stand by. L’offerta sale a 42 milioni più il 30% della rivendita, ma gli spagnoli rifanno muro". Questa la titolazione della Gazzetta nello Sport, nelle pagine interne, sulla trattativa più importante del momento in casa rossonera, non ancora conclusasi in senso positivo.