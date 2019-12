© foto di stefano tedeschi

"CR2020, sempre più in alto", è il titolo per Cristiano Ronaldo, che si concede per un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il campione portoghese per il prossimo anno vuole alzare ancora l'asticella, ponendo come obiettivi la Champions ed una Juventus senza limiti. "Avete presente il gol alla Sampdoria? E' il top tra i miei gol di testa, ma posso fare ancora meglio".