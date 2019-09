© foto di www.imagephotoagency.it

In taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per la Juventus, in campo ieri alle 18 contro l'Hellas Verona in una partita rimontata. "CR7 colpisce, Buffon para e fa record. Avanti Juve", è il titolo che si legge sulla Rosea, che sottolinea comunque come i bianconeri abbiano fatto non poca fatica contro i neopromossi scaligeri.