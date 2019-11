"CR7, qua la mano". è il titolo, in taglio basso, de La Gazzetta dello Sport. Arrivano segnali di distensione da parte di Cristiano Ronaldo con la Juventus, subito dopo il match vinto con il suo Portogallo che permette ai lusitani di qualificarsi per l'Europeo e a CR7 di raggiungere quota 99 in nazionale. "E' vero, non stavo benissimo e mi sono sacrificato per Juventus e nazionale", le parole dell'asso portoghese, che pochi giorni fa aveva dichiarato di stare benissimo.