La Gazzetta dello Sport: "CR7 torna, Ibra chissà"

"CR7 torna, Ibra chissà", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto, dedicato a Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, che stanno vivendo due momenti opposti. Il campione portoghese non vede l'ora di essere in campo a Torino per inaugurare il nuovo corso targato Andrea Pirlo, e chiede alla società un nove che possa giocargli accanto. D'altro canto lo svedese invece temporeggia ancora sul rinnovo e la società rossonera comincia ad essere infastidita da questo atteggiamento...