© foto di stefano tedeschi

Appena sotto il titolo di apertura riservato all'Inter, su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, trova spazio Cristiano Ronaldo, che entra in una settimana che gli può riservare tanto, ed il quotidiano titola: "CR7 vuole tutto".. Giovedì verrà infatti assegnato il premio come miglior giocatore della scorsa stagione, ed il portoghese è in lizza con Messi e Van Dijk. Ronaldo è fiducioso, dopo i tre titoli tra club e Nazionale della scorsa stagione. Poi la sfida ai rivali del Napoli, a cui l'anno scorso non è riuscito a segnare.