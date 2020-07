La Gazzetta dello Sport: "Crotone, è ancora A"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola festeggia la promozione in Serie A del Crotone, arrivata ieri grazie alla vittoria sul Livorno e al pareggio dello Spezia: "Crotone, è ancora A". Dal 29 aprile 2016 al 24 luglio 2020 sono passati 51 mesi e sotto le due date c’è la stessa firma: il Crotone è in Serie A. La prima volta è stata dopo un pareggio a Modena, stavolta è stata la trasferta di Livorno a scrivere l’aritmetica promozione. Il Crotone e la Serie A. Secondo tentativo, stavolta con più esperienza sulle spalle. Qui non è questione di matematica. Ma di progettazione, di competenza e di basi molto solide.