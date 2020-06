La Gazzetta dello Sport: "CRzero: 0 gol in 4 partite"

La Gazzetta dello Sport, nelle proprie pagine interne dell'edizione odierna, titola con un gioco di parole che non farà felici i tifosi della Juventus ma che certifica il momento difficile dei bianconeri: "CRzero: 0 gol in 4 partite. Deluso e a secco, Ronaldo in crisi. I suoi problemi corsa e posizione. Gli manca lo sprint e non vuole fare il centravanti, col Napoli è tornato a sinistra ma non ha inciso. La sorella lo difende: "Non fa i miracoli".