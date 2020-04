La Gazzetta dello Sport: "Da Arthur a Mertens: Conte vuole un'Inter XXL"

"Da Arthur a Mertens: Conte vuole un'Inter XXL" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Il mercato nerazzurro per una rosa più ampia. Da Vertonghen a Emerson Palmieri: i piani dell'Inter di Conte. In attacco testa a testa Mertens-Giroud. Arthur nome doc per il centrocampo, Emerson in prima fila per la fascia mancina. E Vertonghen apre: "Sì, l’Italia mi piace".