La Gazzetta dello Sport: "Da Erlic a Scamacca. Quei talenti in mostra che la A sta aspettando"

"Da Erlic a Scamacca. Quei talenti in mostra che la A sta aspettando", questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport alla pagina della Serie B. Occhio quindi al futuro, con altri quattro nomi in lista: "E poi Frattesi, Messias, Montipò e Pobega. Ecco perché il loro futuro è già scritto". La rosa spiega poi: "Il campionato è fermo, ma il futuro è dietro l’angolo. E 28 giornate non sono trascorse invano. La Serie B ha messo in mostra diversi talenti che sono attesi al salto di categoria. Chi ha il cartellino in mano a un club di A, chi ci andrà sul campo (si spera) e chi sarà ceduto: ecco sei storie che meritano di essere raccontate".