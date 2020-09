La Gazzetta dello Sport: "Da Ibra a Brahim, Milan primo"

vedi letture

In taglio alto sull'apertura odierna La Gazzetta dello Sport dedica spazio al successo di ieri dei rossoneri: "Da Ibra a Brahim, Milan primo", titola la rosea. Senza Zlatan la squadra di Pioli vince anche a Crotone per due reti a zero. Super Kessie e rete al debutto dell'ex Real Madrid. Bene anche Tonali, va invece k.o. Rebic: per lui infortunio al gomito.