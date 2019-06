La Gazzetta dello Sport: "Da Plizzari a Pinamonti, una miniera d'oro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In taglio basso c'è spazio anche per l'Under 20, giunta in semifinale al Mondiale di categoria. "Da Plizzari a Pinamonti: la semifinale li ha trasformati in una miniera d'oro". Tanti i giovani talenti italiani, che ora si giocheranno l'ambitissima finale.