La Gazzetta dello Sport: "Da Spalletti a Zeman, in 12 davanti a Mou: alla Roma serve di più"

"Da Spalletti a Zeman, in 12 davanti a Mou: alla Roma serve di più" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Confronto tra gli allenatori che hanno guidato la Roma negli ultimi anni: il portoghese è al 13° posto come media punti nella storia del club tra i tecnici che hanno guidato la squadra in almeno 20 partite di campionato. Mou ha una media punti (1,61) che vale il tredicesimo posto: davanti a lui Luciano Spalletti e Fabio Capello, ma anche allenatori come Carniglia, Burgess o Kovacs.