La Gazzetta dello Sport: "Da Tonali a Ibra, il Milan di Pioli. Gazidis: 'Spero resti Maldini'"

vedi letture

"Da Tonali a Ibra, il Milan di Pioli" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Tutte le mosse di Gazidis: "Spero che Maldini resti. Sono certo che Pioli sia la scelta migliore. Ibra? Ne parleremo". Nasce il Milan per la prossima stagione. Primo tassello: Pioli. Per il tecnico un premio Champions e più voce sui rinforzi. Per il bresciano è derby con l’Inter. Ok alla conferma di Ibra, l'allenatore voterà sì. Rebic vuole il rinnovo.