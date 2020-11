La Gazzetta dello Sport, "Dall'Apocalisse alla beatificazione del Mancio: Italia da applausi"

"Dall'Apocalisse alla beatificazione del Mancio: Italia da applausi" l'analisi su La Gazzetta dello Sport a firma Luigi Garlando. Grande vittoria dell'Italia in Bosnia e pass strappato per le final four di Nations League, 23° risultato utile consecutivo e primo posto nel girone. Dal 6 al 10 ottobre, tra Milano e Torino, l’Italia si giocherà la Nations League con Belgio, Spagna e Francia. "Un’occasione in più per inseguire un trofeo azzurro che manca dal 2006. vivremo da teste di serie. E pensare che solo tre anni fa, di questi tempi, piangevamo l’Apocalisse con il mancato accesso al Mondiale. A Coverciano è già stato avviato il processo di beatificazione pagana di Roberto Mancini che consegnerà agli archivi un biennio senza sconfitte: 2019-20. Qualcosa di storico, anche senza trofei". Italia trascinata dal gioco in questi due anni di imbattibilità che raccontano costanza di rendimento e la capacità di andare oltre le emergenze. Anche la sapiente compostezza di Evani è un simbolo. Mancini non ha la forza di un blocco di club, come in passato. Ieri per la seconda volta, dopo 22 anni, non c’era uno juventino titolare.