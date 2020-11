La Gazzetta dello Sport: "Dalla Final Four alla top 10 del ranking. Decisiva la Bosnia"

La sfida di questa sera tra Italia e Bosnia vale più di una semplice qualificazione per gli Azzurri. Come fa notare La Gazzetta dello Sport, infatti, oltre ad accedere alla Finale Four di Nations League, con una vittoria la Nazionale di Mancini verrebbe destinata ai gruppi di qualificazione ai prossimi Mondiali da cinque squadre, anziché da sei. Inoltre, nel caso in cui l'Italia non riuscisse a piazzarsi al primo o al secondo posto del raggruppamento, avrebbe comunque altissime probabilità di giocarsi i play-off. Un successo, peraltro, riporterebbe l'organizzazione della fase finale di un torneo in Italia, e si spalancherebbe la possibilità di rientrare nella top 10 del ranking FIFA: "Questa forse è la notizia più significativa - osserva il quotidiano -. Battendo la Bosnia, ci giochiamo con Danimarca e Argentina la possibilità di riconquistare il 10° posto del ranking FIFA".