La Gazzetta dello Sport: "Dalla Samp alla Samp, Ilicic torna a casa"

vedi letture

L'ultima volta di Josip Ilicic al Gewiss Stadium fu l'8 luglio in un Atalanta Sampdoria, anche se Gian Piero Gasperini ha affermato in conferenza stampa come quello non fosse il vero Ilicic, ma che lo sloveno fosse già in crisi da marzo. Ma, strano gioco del destino, l'avversario per il suo ritorno sarà ancora la Sampdoria. Ilicic con la maglia dell'Atalanta non ha mai fatto gol ai blucerchiati. All'interno tutti sanno che Josip è una delle chiavi per permettere alla Dea di restare nell'Olimpo del calcio. E poi oggi si torna nel teatro delle sue recite migliori. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.