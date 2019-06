© foto di stefano tedeschi

In taglio laterale della prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport trova spazio il mercato della Juventus, con Matthjis De Ligt che si avvicina a grandi passi ai bianconeri. PSG e Barcellona si defilano, restano in corsa solo i bianconeri, con Fabio Paratici pronto a piazzare il blitz decisivo che regalerebbe a mister Sarri un centrale difensivo di assoluto livello. Ma nel frattempo il primo regalo per Sarri è Adrien Rabiot: il centrocampista francese è ad un passo dalla firma con i bianconeri. E spunta l'idea Luca Pellegrini: il giovane esterno classe 1999 è valutato circa 15 milioni dalla Roma ma potrebbe esserci uno scambio a facilitare la trattativa.