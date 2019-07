"De Ligt è atterrato sul pianeta Juve", questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per sottolineare l'arrivo del difensore olandese, atterrato ieri sera a Torino -Oggi sosterrà le consuete visite mediche di rito poi metterà la propria firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri. "Sono felice di essere qui", queste le sue prime parole pronunciate pochi secondi dopo essere sceso dall'aereo. Oggi ci si attende un bagno di folla davanti all'ingresso del J Medical. Domani la presentazione ufficiale alla stampa, poi la partenza per la tournèe in Asia.