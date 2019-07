La Gazzetta dello Sport, De Ligt: "Mi ispiro a Cannavaro e Scirea"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone in prima pagina, in taglio laterale, alcune dichiarazioni del neo acquisto bianconero Matthjis De Ligt, che ha confessato di ispirarsi a due colonne storiche della Juventus come Gaetano Scirea e Fabio Cannavaro. Nel frattempo continuano le sirene di mercato, con il Manchester United ci prova per Paulo Dybala, mentre il portiere Mattia Perin farà presto ritorno a Torino dopo non aver superato le visite mediche con il Benfica, rimandando il trasferimento al mercato di gennaio.