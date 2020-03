La Gazzetta dello Sport: "Dea 7 bellezze"

vedi letture

"Dea 7 bellezze", è il titolo in taglio centrale che La Gazzetta dello Sport ha dedicato ad un'Atalanta che continua a stupire, con sette reti rifilate al Lecce ed un Zapata in forma strepitosa, autore di una tripletta. Sono già 70 reti realizzate in campionato per gli orobici, numeri impressionanti, per una squadra che stupisce per qualità e facilità di gioco. Ilicic autore di una partita fenomenale, con giocate di livello assoluto.